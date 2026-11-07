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За добу захисники України знищили 2280 російських окупантів
За добу Сили оборони ліквідували ще 2280 російських військових. За добу російська армія також втратила 44 артилерійські системи, 1224 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 460 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.
Загальні бойові втрати РФ становлять близько 1 604 110 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу — близько 1 604 110 (+2280);
- танків — 12 456;
- бойових броньованих машин — 25 654 (+3);
- артилерійських систем — 52 000 (+44);
- РСЗВ — 2257 (+3);
- засобів ППО — 1747 (+3);
- літаків — 452;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 3093 (+8);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 598 840 (+1224);
- крилатих ракет — 5192;
- кораблів та катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 171 389 (+460);
- спеціальної техніки — 4881 (+3).
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює наступальні спроможності російської армії та зменшує її можливості продовжувати війну проти України.
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