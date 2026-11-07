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  • За добу захисники України знищили 2280 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:07, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 2280 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 2280 російських окупантів

За добу Сили оборони ліквідували ще 2280 російських військових.  За добу російська армія також втратила 44 артилерійські системи, 1224 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 460 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. 

Загальні бойові втрати РФ становлять близько 1 604 110 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу — близько 1 604 110 (+2280);
  • танків — 12 456;
  • бойових броньованих машин — 25 654 (+3);
  • артилерійських систем — 52 000 (+44);
  • РСЗВ — 2257 (+3);
  • засобів ППО — 1747 (+3);
  • літаків — 452;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 3093 (+8);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 598 840 (+1224);
  • крилатих ракет — 5192;
  • кораблів та катерів — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 171 389 (+460);
  • спеціальної техніки — 4881 (+3).
За добу захисники України знищили 2280 російських окупантів, фото-1

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює наступальні спроможності російської армії та зменшує її можливості продовжувати війну проти України.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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