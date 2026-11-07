За добу захисники України знищили 2280 російських окупантів

За добу Сили оборони ліквідували ще 2280 російських військових. За добу російська армія також втратила 44 артилерійські системи, 1224 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 460 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні бойові втрати РФ становлять близько 1 604 110 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу — близько 1 604 110 (+2280);

танків — 12 456;

бойових броньованих машин — 25 654 (+3);

артилерійських систем — 52 000 (+44);

РСЗВ — 2257 (+3);

засобів ППО — 1747 (+3);

літаків — 452;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 3093 (+8);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 598 840 (+1224);

крилатих ракет — 5192;

кораблів та катерів — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 171 389 (+460);

спеціальної техніки — 4881 (+3).

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює наступальні спроможності російської армії та зменшує її можливості продовжувати війну проти України.