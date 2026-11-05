Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі у Слов’янську, - ФОТО

Вранці російські війська атакували Слов’янськ чотирма безпілотниками. Під час ліквідації пожежі на території автосервісу один із російських дронів ударив по місцю, де працювали рятувальники.

Завдяки вчасній реакції бійців ДСНС ніхто не постраждав. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок атаки пошкоджені адміністративна будівля, виробничі приміщення та два магазини. Також на території автосервісу виникла пожежа.

Під час її гасіння російські безпілотники продовжували кружляти поблизу. Один із них завдав удару безпосередньо по ділянці, де працювали вогнеборці.

«На щастя, бійці ДСНС вчасно зреагували та перейшли в укриття — люди не постраждали, техніка ДСНС неушкоджена», — повідомили рятувальники.

Попри загрозу повторних ударів, пожежникам вдалося повністю ліквідувати займання. Вогонь охопив площу 370 квадратних метрів.