На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 16 поранено

За 30 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Слов'янську. Ще 16 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 519 людей, у тому числі 44 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську 2 людини загинули і 12 поранені, пошкоджено 30 приватних будинків, багатоповерхівку, АЗС, відділення пошти, технічні приміщення та 2 автомобілі. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і автомобіль. У Дружківці поранено 2 людини.





