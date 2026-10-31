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На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 16 поранено
За 30 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Слов'янську. Ще 16 людей в області за добу отримали поранення.
Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 519 людей, у тому числі 44 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Слов'янську 2 людини загинули і 12 поранені, пошкоджено 30 приватних будинків, багатоповерхівку, АЗС, відділення пошти, технічні приміщення та 2 автомобілі. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і автомобіль. У Дружківці поранено 2 людини.
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