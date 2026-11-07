У Краматорську російський FPV-дрон убив жінку: пошкоджене авто, у будинку виникла пожежа, - ФОТО

У Краматорську Донецької області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула жінка.

Також пошкоджено легковий автомобіль, а в одній із квартир виникла пожежа. Про це повідомили рятувальники.

Внаслідок удару загорілася квартира на третьому поверсі житлового будинку. Пожежу вдалося локалізувати, однак через загрозу повторних російських обстрілів рятувальники були змушені призупиняти ліквідацію займання.

«Через загрозу повторних обстрілів ліквідацію пожежі довелося призупиняти», — повідомили рятувальники.

Обставини атаки та інформацію про наслідки уточнюють.