Рус
  • Головна
  • У Слов’янську російський БпЛА спричинив пожежу на території приватного домоволодіння, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:58, Сьогодні
Надійне джерело

У Слов’янську російський БпЛА спричинив пожежу на території приватного домоволодіння, - ФОТО

Читать на русском
У Слов’янську російський БпЛА спричинив пожежу на території приватного домоволодіння, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок атаки російського безпілотника виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Загорілася господарська споруда. Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

На місце події прибули підрозділи ДСНС. 

«Через загрозу повторних обстрілів ліквідацію довелося призупиняти», — зазначили рятувальники.

Інформацію про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #дрон #Словʼянськ #пожежа
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту