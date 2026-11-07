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У Слов’янську російський БпЛА спричинив пожежу на території приватного домоволодіння, - ФОТО
У Слов’янську Донецької області внаслідок атаки російського безпілотника виникла пожежа на території приватного домоволодіння.
Загорілася господарська споруда. Про це повідомили у ДСНС Донеччини.
На місце події прибули підрозділи ДСНС.
«Через загрозу повторних обстрілів ліквідацію довелося призупиняти», — зазначили рятувальники.
Інформацію про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюють.
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