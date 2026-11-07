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У Слов’янську російський БпЛА спричинив пожежу на території приватного домоволодіння, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок атаки російського безпілотника виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Загорілася господарська споруда. Про це повідомили у ДСНС Донеччини. На місце події прибули підрозділи ДСНС. «Через загрозу повторних обстрілів ліквідацію довелося призупиняти», — зазначили рятувальники. Інформацію про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюють.

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Ольга Романова редактор