Потребує перевірки

За добу захисники України знищили 1180 російських окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 1 180 солдатів. Знищено 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем та одну систему ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб

танків – 11 676 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.

артилерійських систем – 37 319 (+26) од.

РСЗВ – 1 648 (+0) од.

засоби ППО – 1 301 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.

крилаті ракети – 4 286 (+0) од.

кораблі / катери – 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 78 654 (+169) од.

спеціальна техніка – 4 071 (+0) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

