За добу захисники України знищили 1180 російських окупантів
Упродовж доби армія РФ втратила 1 180 солдатів.
Знищено 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем та одну систему ППО. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб
- танків – 11 676 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.
- артилерійських систем – 37 319 (+26) од.
- РСЗВ – 1 648 (+0) од.
- засоби ППО – 1 301 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.
- крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 654 (+169) од.
- спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
