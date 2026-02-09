На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще семеро поранено

За 8 лютого росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську та Олексієво-Дружківці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 78 людей, у тому числі 26 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Новому Шаховому і Золотому Колодязі пошкоджено по 6 будинків, у Петрівці та Торецькому — по 2.

Краматорський район. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, інфраструктурний об'єкт і 20 автівок. У Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок; в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.