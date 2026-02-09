Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще семеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:24, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще семеро поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще семеро поранено

За 8 лютого росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську та Олексієво-Дружківці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 78 людей, у тому числі 26 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Новому Шаховому і Золотому Колодязі пошкоджено по 6 будинків, у Петрівці та Торецькому — по 2.

Краматорський район. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, інфраструктурний об'єкт і 20 автівок. У Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок; в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту