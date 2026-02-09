Рус
  • Окупанти обстріляли Краматорськ: одна людина загинула та четверо поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:51, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти обстріляли Краматорськ: одна людина загинула та четверо поранено, - ФОТО

Окупанти обстріляли Краматорськ: одна людина загинула та четверо поранено, - ФОТО

На світанку 8 лютого ворог завдав удару по житловому кварталу Краматорська.

Один загиблий і 4 поранених - такі остаточні наслідки ранкового удару по Краматорську, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти обстріляли Краматорськ: одна людина загинула та четверо поранено, - ФОТО, фото-1

Загинула жінка 1948 року народження. Поранення отримала 18-річна дівчина, а також чоловіки 40, 46 і 48 років.

Окупанти обстріляли Краматорськ: одна людина загинула та четверо поранено, - ФОТО, фото-2

Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, інфраструктурний об'єкт і 20 автівок.

Окупанти обстріляли Краматорськ: одна людина загинула та четверо поранено, - ФОТО, фото-3

Надзвичайники ліквідували пожежі на площі 250 кв. м та допомагали мешканцям вибратися з пастки, відчиняючи деформовані вибухом вхідні двері.

Окупанти обстріляли Краматорськ: одна людина загинула та четверо поранено, - ФОТО, фото-4
Окупанти обстріляли Краматорськ: одна людина загинула та четверо поранено, - ФОТО, фото-5
