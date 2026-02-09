Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1250 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1250 окупантів. Знищено по 3 російські танки та бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб

танків – 11 654 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 013 (+3) од.

артилерійських систем – 37 056 (+12) од.

РСЗВ – 1 637 (+0) од.

засоби ППО – 1 295 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413) од.

крилаті ракети – 4 270 (+1) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113) од.

спеціальна техніка – 4 069 (+0) од.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор