За добу захисники України знищили 1250 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1250 окупантів.
Знищено по 3 російські танки та бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб
- танків – 11 654 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 013 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 056 (+12) од.
- РСЗВ – 1 637 (+0) од.
- засоби ППО – 1 295 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413) од.
- крилаті ракети – 4 270 (+1) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113) од.
- спеціальна техніка – 4 069 (+0) од.
