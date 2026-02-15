На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено

За 14 лютого росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 205 людей, у тому числі 67 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки, ще 2 — у Вільному.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено автомобіль. У Слов'янську пошкоджено 12 приватних будинків; у Билбасівці поранено 2 людини, пошкоджено 12 приватних будинків, 4 автівки і газогін. В Андріївці пошкоджено будинок.





