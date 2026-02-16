Рус
Ольга Романова
редактор
10:34, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти пʼять разів обстріляли населені пункти

Інформація про постраждалих за добу у Донецькій області не надходила.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 140 людей, у тому числі 54 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Шахівській громаді пошкоджено 6 будинків: по 2 у Золотому Колодязі, Вільному і Торецькому.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 2 адмінбудівлі і 4 багатоповерхівки.

Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Ольга Романова
редактор
