Мешканця Слов’янська викрили у держзраді: передавав ФСБ дані про ЗСУ та поліцію

Правоохоронці викрили мешканця Слов’янська, який співпрацював зі спецслужбами рф і передавав їм розвідувальні дані про українські Сили оборони та правоохоронні органи.

Чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний з власної ініціативи встановив контакт із представником ФСБ РФ через месенджер Telegram та запропонував допомогу у підривній діяльності проти України. У серпні 2025 року він передавав ворогу інформацію про місця розташування військової техніки й особового складу Збройні сили України.

Крім того, фігурант надсилав дані щодо місць перебування співробітників Національна поліція України у Слов’янську, розташування автотранспорту та місць проживання українських захисників. Також він публічно демонстрував проросійську позицію у соціальних мережах.

У січні 2026 року чоловіка затримали правоохоронці. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснює СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення з конфіскацією майна.