Рус
  • Головна
  • Мешканця Слов’янська викрили у держзраді: передавав ФСБ дані про ЗСУ та поліцію
Ольга Романова
редактор
12:57, Сьогодні
Надійне джерело

Мешканця Слов’янська викрили у держзраді: передавав ФСБ дані про ЗСУ та поліцію

Читать на русском
Мешканця Слов’янська викрили у держзраді: передавав ФСБ дані про ЗСУ та поліцію

Правоохоронці викрили мешканця Слов’янська, який співпрацював зі спецслужбами рф і передавав їм розвідувальні дані про українські Сили оборони та правоохоронні органи.

Чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України),  повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний з власної ініціативи встановив контакт із представником ФСБ РФ через месенджер Telegram та запропонував допомогу у підривній діяльності проти України. У серпні 2025 року він передавав ворогу інформацію про місця розташування військової техніки й особового складу Збройні сили України.

Крім того, фігурант надсилав дані щодо місць перебування співробітників Національна поліція України у Слов’янську, розташування автотранспорту та місць проживання українських захисників. Також він публічно демонстрував проросійську позицію у соціальних мережах.

У січні 2026 року чоловіка затримали правоохоронці. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснює СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Словʼянськ #прокуратура #підозра #зрадник
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту