На Донеччині за добу окупанти пʼять разів обстріляли населені пункти
Інформація про постраждалих за добу на Донеччині не надходила.
Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 267 людей, у тому числі 96 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки, у Вільному і Кучеревому Яру — по 2.
Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 13 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та інфраструктуру; у Малинівці пошкоджено 20 приватних будинків.
Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
