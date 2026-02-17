На Донеччині за добу окупанти пʼять разів обстріляли населені пункти

Інформація про постраждалих за добу на Донеччині не надходила.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 267 людей, у тому числі 96 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки, у Вільному і Кучеревому Яру — по 2.



Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 13 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та інфраструктуру; у Малинівці пошкоджено 20 приватних будинків.



Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.



