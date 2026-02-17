Три працівники Слов'янської ТЕС загинули внаслідок удару російського FPV-дрона по автомобілю на Донеччині, - ФОТО

FPV-дрон російських військ атакував цивільний автомобіль у місті Миколаївка Краматорського району Донецької області. Унаслідок удару загинули троє мирних мешканців, ще одна людина дістала поранення.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони надали допомогу пораненому та передали його бригаді екстреної медичної допомоги. Також вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля, яке виникло після влучання дрона, повідомляє ДСНС України.

Правоохоронні органи фіксують наслідки атаки та документують черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення Донеччини.

Сьогодні, 17 лютого вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Троє з них загинули.

"Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких", - розповів на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.