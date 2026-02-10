09:51, Сьогодні
За добу захисники України знищили 980 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 980 солдатів РФ.
Знищено 2 російські танки, 5 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи і 2 засоби ППО. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 248 560 (+980) осіб
- танків – 11 656 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 018 (+5) од.
- артилерійських систем – 37 089 (+33) од.
- РСЗВ – 1 637 (+0) од.
- засоби ППО – 1 297 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1 198) од.
- крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 734 (+182) од.
- спеціальна техніка – 4 070 (+1) од.
