За добу захисники України знищили 980 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 980 солдатів РФ. Знищено 2 російські танки, 5 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи і 2 засоби ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 248 560 (+980) осіб

танків – 11 656 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 018 (+5) од.

артилерійських систем – 37 089 (+33) од.

РСЗВ – 1 637 (+0) од.

засоби ППО – 1 297 (+2) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1 198) од.

крилаті ракети – 4 270 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 734 (+182) од.

спеціальна техніка – 4 070 (+1) од.

Ольга Романова редактор