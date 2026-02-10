Банкір-шпигун: СБУ викрила агента фсб у столичному банку - він збирав дані про військових і волонтерів, - ФОТО

Служба безпеки України затримала у Києві ще одного агента російських спецслужб, який працював у фінансовому секторі.

Йдеться про 40-річного працівника відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків столиці, якого, за даними слідства, завербувала фсб. За інформацією кіберфахівців СБУ, підозрюваний збирав персональні дані клієнтів банку - насамперед військовослужбовців Сил оборони та волонтерів. Отримані відомості окупанти могли використати для підготовки терактів, інформаційних диверсій та спроб вербування українських захисників.

Правоохоронці завчасно викрили агента, задокументували його розвідувальну діяльність і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили чотири смартфони, змінні SIM-карти для конспірації та три ноутбуки, на яких зберігалися масиви персональних даних потенційних «цілей». Також на гаджетах виявили листування та контакти з представниками фсб.

За матеріалами справи, російські спецслужби звернули увагу на банкіра через його активність у забороненій в Україні соціальній мережі. Після вербування він отримав від куратора з рф «тестові» завдання — зокрема проводити дорозвідку поблизу пунктів базування Сил оборони в Києві. Для цього агент у вихідні обходив райони міста та фотографував будівлі, які могли використовувати українські військові.

Згодом йому доручили збирати інформацію про клієнтів банку з-поміж військових і волонтерів, які відкривали рахунки для підтримки ЗСУ. Крім того, він мав передати ворогу координати резервного дата-центру, де зберігаються бази даних фінансової установи та її користувачів.