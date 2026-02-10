Рус
  Путінський «кавалер» не вижив: у боях проти України ліквідовано командира «АрБату» та колишнього соратника Армена Горлівського
10:31, Сьогодні
Надійне джерело

Путінський «кавалер» не вижив: у боях проти України ліквідовано командира «АрБату» та колишнього соратника Армена Горлівського

Путінський «кавалер» не вижив: у боях проти України ліквідовано командира «АрБату» та колишнього соратника Армена Горлівського

На війні проти України ліквідовано командира батальйону «АрБат» Айка Гаспаряна з позивним «Абрек». Про його загибель повідомив так званий «мер» тимчасово окупованої Горлівки Іван Приходько, заявивши, що бойовик загинув під час «виконання бойового завдання».

Айк Гаспарян був уродженцем Нагірного Карабаху та колишнім найманцем ПВК «Вагнер». Він брав участь у бойових діях проти України, зокрема у боях за Соледар і Бахмут. За участь у війні Гаспарян отримав російську медаль «За відвагу», яку йому особисто вручив Володимир Путін.

За даними з відкритих джерел, Гаспаряна завербували до війни з колонії суворого режиму, де він відбував покарання — 7 років і 3 місяці ув’язнення за збройний розбій. Після цього він приєднався до лав російських окупаційних сил та згодом очолив один із штурмових підрозділів.

Батальйон «АрБат» був створений у 2022 році кримінальним авторитетом з Донеччини Арменом Саркісяном, відомим як «Горлівський». Саме він займався формуванням і підготовкою підрозділу для участі у війні проти України. У 2023 році командування «АрБатом» перебрав на себе Айк Гаспарян. Підрозділ входив до складу інтернаціональної бригади «П’ятнашка» та використовувався російськими військами переважно як штурмовий, у найнебезпечніших ділянках фронту.

У лютому 2025 року засновник батальйону Армен Саркісян загинув у Москві внаслідок вибуху в елітному житловому комплексі «Алые Паруса». Після його смерті «АрБат» фактично залишився без свого головного куратора.

