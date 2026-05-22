Комунальний апокаліпсис продовжується: в окупованому Луганську сталася чергова аварія на каналізаційній станції, - ВІДЕО

На тимчасово окупованій Луганщині продовжує поглиблюватися комунальна криза. У Луганську під час аварії на каналізаційній насосній станції стався викид сірководню, внаслідок чого постраждали четверо працівників.

Інцидент став черговим свідченням критичного стану інфраструктури на окупованих територіях, де системи водопостачання та водовідведення роками залишаються без належного ремонту.

За інформацією окупаційних служб, аварія сталася на насосній станції на Лутугінському проїзді під час проведення ремонтних робіт. Через розгерметизацію засувки у повітря потрапив сірководень — токсичний газ, який у високих концентраціях може становити смертельну небезпеку.

У момент аварії двоє робітників перебували на глибині понад сім метрів. Їх довелося витягати рятувальникам газодимозахисної служби. Ще двоє працівників, які знаходилися на поверхні, також отримали отруєння та були госпіталізовані.

Окупаційна «прокуратура» вже заявила про перевірку дотримання норм охорони праці та промислової безпеки. Втім, подібні інциденти в окупованому місті давно стали системною проблемою, а не поодинокими випадками.

Комунальна інфраструктура міста стрімко деградує через багаторічну відсутність модернізації та хронічне недофінансування. Симптоматично, що майже одночасно з повідомленням про аварію окупаційна влада відзвітувала про «майже завершену» реконструкцію одного з головних каналізаційних колекторів Артемівського району.

За офіційними даними, старий колектор, збудований ще у 1981 році, був зношений практично на 100%. Наразі вдалося прокласти понад п'ять кілометрів нового трубопроводу із шести запланованих. До робіт залучили спеціалістів російського «Мосводоканалу».

Проблеми не тільки у Луганську: хроніка одного дня комунального колапсу

Втім, навіть масштабні ремонти не рятують окуповані міста від постійних комунальних катастроф. Проблеми стосуються не лише Луганська. У той самий день у Сорокине (колишній Краснодон) та Суходольську частково або повністю припинили водопостачання через аварійно-відновлювальні роботи на насосній станції. У Суходольську без води залишилися всі споживачі, а в Сорокине подачу скоротили на 70%.

У цей же день в Алчевську 49-річна жінка впала до триметрової ями просто на прибудинковій території. Постраждала отримала перелом ноги та не могла самостійно вибратися. Її довелося рятувати співробітникам МНС. І це тільки хроніка подій одного дня в окупованій Луганщині.

В Алчевську 49-річна жінка впала до триметрової ями просто на прибудинковій території

Місцеві жителі дедалі частіше скаржаться на зношені мережі, відкриті провали ґрунту, регулярні пориви труб і багатогодинні відключення води. Перманентний комунальний апокаліпсис на окупованій Луганщині буде тільки поглиблюватися. Для відновлення зношеної інфраструктури потрібні мільярдні вкладення. Але в окупаційної влади зараза немає на це грошей. Бо в останні пʼять років у пріоритеті величезні витрати на «СВО».

На тлі постійних заяв російської влади про «відновлення Донбасу» мешканці окупованих територій дедалі частіше стикаються з реальністю, у якій базові комунальні послуги перетворюються на розкіш. Аварія із викидом сірководню в Луганську вкотре показала: комунальна система окупованого регіону перебуває на межі повного колапсу.