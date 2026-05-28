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  • За добу захисники України знищили 1160 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:02, 28 травня
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За добу захисники України знищили 1160 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1160 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1 160 солдатів.

Знищено танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, РСЗВ, 7 НРК, 261 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 360 110 (+1 160) осіб 
  • танків – 11 956 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 625 (+7) од.
  • артилерійських систем – 42 832 (+42) од.
  • РСЗВ – 1 806 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 397 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 492 (+7) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560) од.
  • крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 99 906 (+261) од.
  • спеціальна техніка – 4 227 (+3) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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