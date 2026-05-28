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За добу захисники України знищили 1160 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1 160 солдатів. Знищено танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, РСЗВ, 7 НРК, 261 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 360 110 (+1 160) осіб

танків – 11 956 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 625 (+7) од.

артилерійських систем – 42 832 (+42) од.

РСЗВ – 1 806 (+1) од.

засоби ППО – 1 397 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 492 (+7) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560) од.

крилаті ракети – 4 687 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 99 906 (+261) од.

спеціальна техніка – 4 227 (+3) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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