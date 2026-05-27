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  • У Краматорську викрили поліцейського на продажі гранатометів і боєприпасів
Ольга Романова
редактор
10:57, 27 травня
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У Краматорську викрили поліцейського на продажі гранатометів і боєприпасів

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У прифронтовому Краматорську викрили поліцейського, якого підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів під час війни.

Інспектор одного з воєнізованих підрозділів Нацполіції збував гранатомети та протитанкові гранати через Telegram. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, у лютому 2026 року старший лейтенант поліції розмістив оголошення про продаж боєприпасів у закритій Telegram-групі. Для обговорення деталей оборудки він зустрівся з покупцем у місцевому кафе, після чого повіз його до гаража, де зберігав арсенал.

«Покупець придбав у підозрюваного два протитанкові гранатомети та десять кумулятивних протитанкових гранат із запалами. За свій товар поліцейський отримав 30 000 грн», — зазначили у прокуратурі.

Також, за даними слідства, правоохоронець заявив клієнту про готовність до подальших угод. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта вилучили дві гранати.

Поліцейському повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України — носіння, зберігання, придбання та збут вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР у Краматорську за оперативного супроводу Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

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#Донеччина #поліцейський #зброя #продаж #прокуратура
Ольга Романова
редактор
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