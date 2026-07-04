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За добу захисники України знищили 1190 російських окупантів
Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1 190 російських загарбників.
Знищено десятки ворожої техніки. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 408 340 (+1 190) осіб
- танків – 12 074 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 869 (+6) од.
- артилерійських систем – 45 325 (+100) од.
- РСЗВ – 1 913 (+1) од.
- засоби ППО – 1 469 (+6) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 815 (+6) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768) од.
- крилаті ракети – 4 847 (+1) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 115 644 (+407) од.
- спеціальна техніка – 4 385 (+5) од.
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