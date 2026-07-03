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  • На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 13 поранено
Ольга Романова
редактор
10:28, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 13 поранено

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За 2 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Слов'янську, по 1 у Дружківці та Олександрівці. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 451 людину, у тому числі 111 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському пошкоджено триповерхівку. У Святогорівці Добропільської громади поранено людину, знищено автомобіль.

Краматорський район. В Адамівці Святогірської громади поранено людину, пошкоджено авто. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 легковика і вантажівку. В Олександрівці 1 людина загинула і 6 поранені, зруйновано 3 будинки; пошкоджено 56 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 адмінбудівель і крамницю. У Веселій Горі Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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