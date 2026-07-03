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  • У Краматорську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль: поранено людину, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:57, Сьогодні
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У Краматорську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль: поранено людину, - ФОТО

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У Краматорську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль: поранено людину, - ФОТО

У Краматорську російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль.

Унаслідок удару поранення дістала одна людина, повідомляє ДСНС Донеччини.

Після влучання транспортний засіб загорівся. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню

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#Донеччина #окупанти #дрон #Краматорськ #пожежа #авто
Ольга Романова
редактор
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