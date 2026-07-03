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Ольга Романова
редактор
16:18, Сьогодні
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«Шахтар» продовжив контракт із рекордсменом юнацької першості Мохамаду Канте

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Донецький «Шахтар» підписав новий довгостроковий контракт із гамбійським нападником Мохамаду Канте.

Нова угода розрахована на п'ять років і діятиме до 30 червня 2031 року, повідомили у пресслужбі донецького клубу.

Після підписання контракту футболіст поділився емоціями та розповів про свої цілі в клубі.

«Я щасливий бути частиною сім’ї "Шахтаря". Я тут, щоб допомогти команді та собі. Хочу побудувати гарну кар’єру в цій сім’ї», — сказав Канте.

Мохамаду Канте приєднався до Академії «Шахтаря» у 2024 році. У сезоні 2025/26 він виступав за команду U19, з якою здобув золоті медалі юнацького чемпіонату України.

Крім того, нападник став найкращим бомбардиром Національної ліги U19, відзначившись 28 голами у 28 матчах. Цим результатом Канте перевершив рекорд Матвія Пономаренка за кількістю забитих м'ячів за один сезон.

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#Шахтар #Канте
Ольга Романова
редактор
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