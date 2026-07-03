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За добу захисники України знищили 1250 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1250 солдатів. Знищено 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 системи ППО та 18 НРК. Про це йдеться у звіті Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 407 150 (+1 250) осіб

танків – 12 073 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од.

артилерійських систем – 45 225 (+57) од.

РСЗВ – 1 912 (+2) од.

засоби ППО – 1 463 (+4) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 809 (+18) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од.

крилаті ракети – 4 846 (+48) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од.

спеціальна техніка – 4 380 (+4) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор