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За добу захисники України знищили 1250 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1250 солдатів.
Знищено 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 системи ППО та 18 НРК. Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 407 150 (+1 250) осіб
- танків – 12 073 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од.
- артилерійських систем – 45 225 (+57) од.
- РСЗВ – 1 912 (+2) од.
- засоби ППО – 1 463 (+4) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 809 (+18) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од.
- крилаті ракети – 4 846 (+48) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од.
- спеціальна техніка – 4 380 (+4) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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