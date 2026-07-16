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Ольга Романова
редактор
11:24, Сьогодні
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Окупанти атакували приватний сектор Ясної Поляни на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених, - ФОТО

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Окупанти атакували приватний сектор Ясної Поляни на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених, - ФОТО

Російські війська завдали удару по приватному сектору селища Ясна Поляна. Внаслідок атаки поранення отримали троє мирних жителів, також пошкоджено вісім приватних будинків.

Після влучання один із будинків обвалився, під його завалами опинилися люди. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували тіла двох загиблих, повідомляє ДСНС України.

Окупанти атакували приватний сектор Ясної Поляни на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених, - ФОТО, фото-1

Крім того, рятувальники ліквідували пожежу, що виникла у приватному житловому будинку та господарських спорудах. Вогонь охопив площу 110 квадратних метрів.

Окупанти атакували приватний сектор Ясної Поляни на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених, - ФОТО, фото-2

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти та завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, що призводить до жертв серед мирного населення.

Окупанти атакували приватний сектор Ясної Поляни на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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