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За добу захисники України знищили 1420 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 1 420 російських окупантів.
Загальні втрати ворога у війні склали 1 485 200 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 29.08.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 485 200 (+1 420) осіб;
- танків – 12 310 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 25 241 (+4) од;
- артилерійських систем – 48 774 (+25) од;
- РСЗВ – 2 070 (+3) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 429 (+9) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 486 384 (+1 360) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 141 059 (+318) од;
- спеціальної техніки – 4 608 (+4) од.
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