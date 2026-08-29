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  • За добу захисники України знищили 1420 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:02, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1420 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1420 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 1 420 російських окупантів.

Загальні втрати ворога у війні склали 1 485 200 осіб.  Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 29.08.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 485 200 (+1 420) осіб;
  • танків – 12 310 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 25 241 (+4) од;
  • артилерійських систем – 48 774 (+25) од;
  • РСЗВ – 2 070 (+3) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 429 (+9) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 486 384 (+1 360) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 141 059 (+318) од;
  • спеціальної техніки – 4 608 (+4) од.


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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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