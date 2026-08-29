Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1420 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 1 420 російських окупантів. Загальні втрати ворога у війні склали 1 485 200 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 29.08.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 485 200 (+1 420) осіб;

танків – 12 310 (+3) од;

бойових броньованих машин – 25 241 (+4) од;

артилерійських систем – 48 774 (+25) од;

РСЗВ – 2 070 (+3) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 429 (+9) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 486 384 (+1 360) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 141 059 (+318) од;

спеціальної техніки – 4 608 (+4) од.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор