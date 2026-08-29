На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

За 28 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2152 людини, у тому числі 90 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, крамниця, 2 господарчі споруди, інфраструктуру і 11 автівок. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. У Новодонецькому пошкоджено адмінбудівлю. У Привіллі Черкаської громади пошкоджено 4 приватні будинки. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки.



