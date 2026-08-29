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  • У Краматорську внаслідок удару російського дрона загорілася триповерхова будівля: пожежу гасили під атаками БпЛА, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:51, Сьогодні
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У Краматорську внаслідок удару російського дрона загорілася триповерхова будівля: пожежу гасили під атаками БпЛА, - ФОТО

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У Краматорську внаслідок удару російського дрона загорілася триповерхова будівля: пожежу гасили під атаками БпЛА, - ФОТО

У Краматорську російські війська атакували триповерхову адміністративну будівлю FPV-дроном. Унаслідок удару загорілася покрівля споруди.

На місці події надзвичайники працювали в умовах постійної загрози повторних атак з боку російських військ. Над районом проведення робіт кружляли ворожі безпілотники, через що рятувальникам неодноразово доводилося залишати місце гасіння та переходити в укриття, повідомляє ДСНС України.

У Краматорську внаслідок удару російського дрона загорілася триповерхова будівля: пожежу гасили під атаками БпЛА, - ФОТО, фото-1

«На місці події надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних атак. Дрони кружляли над місцем робіт, через що рятувальникам неодноразово доводилося переходити в укриття», — зазначили у ДСНС.

У Краматорську внаслідок удару російського дрона загорілася триповерхова будівля: пожежу гасили під атаками БпЛА, - ФОТО, фото-2

Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 700 квадратних метрів. Однак через небезпеку повторних ударів ліквідацію загоряння довелося тимчасово призупинити.

У Краматорську внаслідок удару російського дрона загорілася триповерхова будівля: пожежу гасили під атаками БпЛА, - ФОТО, фото-3

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків російського удару.

У Краматорську внаслідок удару російського дрона загорілася триповерхова будівля: пожежу гасили під атаками БпЛА, - ФОТО, фото-4
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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #пожежа
Ольга Романова
редактор
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