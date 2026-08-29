У Краматорську внаслідок удару російського дрона загорілася триповерхова будівля: пожежу гасили під атаками БпЛА, - ФОТО

У Краматорську російські війська атакували триповерхову адміністративну будівлю FPV-дроном. Унаслідок удару загорілася покрівля споруди.

На місці події надзвичайники працювали в умовах постійної загрози повторних атак з боку російських військ. Над районом проведення робіт кружляли ворожі безпілотники, через що рятувальникам неодноразово доводилося залишати місце гасіння та переходити в укриття, повідомляє ДСНС України.

«На місці події надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних атак. Дрони кружляли над місцем робіт, через що рятувальникам неодноразово доводилося переходити в укриття», — зазначили у ДСНС.

Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 700 квадратних метрів. Однак через небезпеку повторних ударів ліквідацію загоряння довелося тимчасово призупинити.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків російського удару.