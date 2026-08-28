У Донецьку внаслідок ракетного удару було ліквідувано підполковника армії РФ

Внаслідок ракетного удару 26 серпня у тимчасово окупованому Донецьку загинув підполковник штабу 41-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії Андрій Моісеєнко.

Ліквідований окупант обіймав посаду старшого офіцера Оперативного управління штабу 41-ї гвардійської загальновійськової армії. Про це повідомляє OSINT-проєкт KIU (Russian Officers killed in Ukraine).

За даними проєкту, дружина Моісеєнка підтвердила його загибель внаслідок удару Повітряних Сил України по командних пунктах російської армії у місті Донецьк.

Повідомлення дружини Моісеєнка про причини його загибелі. Фото: @KilledInUkraine

В українському Генштабі повідомили, що ціллю ударів були основний і запасний командні пункти противника, який діє на цьому напрямку. Крилаті ракети, випущені українськими літаками, влучили у паркінг недобудованого житлового комплексу та будівлі колишнього науково-дослідного інституту УкрДержНДІпластмас.

Місця ударів по об’єктах у Донецьку. 26 серпня 2026 року

Російська армія неодноразово використовувала подібні об’єкти на окупованих територіях для власних потреб через їхню велику площу та наявність захищених підземних приміщень.

Сили оборони могли атакувати командні пункти російських окупантів у захопленому Донецьку новою американською крилатою ракетою JDAM-LR, що має дальність близько 550 км. Про це свідчать опубліковані у Мережі уламки боєприпасів. Українське командування не розкриває, який саме тип ракет застосувала авіація Повітряних Сил під час цього удару.