«Мобілізація», «Марик» і «20/22»: окупований Донбас перетворюють на майданчик для російського кіно та пропагандистських проєктів

На тимчасово окупованій частині Донбасу з 2022 року було знято понад 10 великих російських художніх фільмів і серіалів, а також створено більш як 25 документальних проєктів.

Про це заявив так званий віцепрем’єр «ДНР» Кирило Макаров.

За його словами, останніми роками Донбас дедалі активніше використовують як майданчик для російського кіновиробництва.

Серед проєктів, які, за твердженням представника окупаційної адміністрації, знімали на Донбасі, — «Малюк», «Центурія», «Конвалії», «Мобілізація», «Марик», «Свої», «Доброволець», «Резервісти» та «20/22».

«З 2022 року тут знято понад 10 великих художніх фільмів і серіалів. Крім того, створено понад 25 документальних проєктів», — заявив Макаров.

Він також зазначив, що розвиток кіновиробництва окупаційна влада розглядає як можливість розповідати про «історію та людей Донбасу».

Водночас Росія активно використовує культуру, кіно та документалістику на тимчасово окупованих територіях України для поширення власних наративів і формування вигідної Кремлю версії подій, що відбуваються в регіоні.





