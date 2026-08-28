У Донецьку обірвалася частина ЛЕП: стовп ледь не впав на жінку з дитиною

У тимчасово окупованому Донецьку сталася небезпечна ситуація з електромережею. У Рутченківському (колишній Кіровський) районі міста частина лінії електропередачі обірвалася та зависла на дротах.

Інцидент стався навпроти будинку на вулиці Сергіївській, 5. У момент обриву просто під пошкодженою конструкцією проходила місцева мешканка разом із дитиною.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, частина ЛЕП зірвалася та залишилася висіти на проводах, створивши небезпеку для перехожих.

«Частина ЛЕП зірвалася і зависла на проводах. У цей момент прямо під нею проходила місцева мешканка з дитиною», — йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих унаслідок інциденту наразі немає. Причини пошкодження електроопори та інформація про те, чи усунули небезпечну ситуацію, не повідомляються.





