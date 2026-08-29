17 років тому в Донецьку відкрили «Донбас Арену»: як це було, - ФОТО

29 серпня 2009 року у Донецьку була урочисто відрита «Донбас Арена».

Арени, яка стала більш ніж стадіоном. Символом Донецька, «Шахтаря» та особливих моментів.

«Донбас Арена» розрахована на 52 667 глядачів. Будівництво стадіону з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 мільйонів доларів США.

Вже 27 вересня «Шахтар» провів перший матч на новому стадіоні, розгромивши «Оболонь» 4:0. Дебютний гол забив бразильський півзахисник Жадсон.





Загалом «Шахтар» зіграв на «Донбас Арені» 102 матчі. У цих поєдинках донецька команда здобула 80 перемог, 14 разів завершила зустрічі внічию, зазнала 8 поразок. «Оранжево-чорні» забили суперникам 238 м’ячів, пропустили 50.





Найчастіше «гірники» грали на «Донбас Арені» з київським «Динамо»: стадіон 7 разів приймав українське класико, й усі ці матчі «Шахтар» виграв із загальним рахунком 17:3. Також на «Донбас Арені» «оранжево-чорні» провели 20 єврокубкових поєдинків, у яких здобули 9 перемог за 7 нічиїх та 4 поразок (різниця м’ячів: 32–16).

2 травня 2014 року, понад десяти років тому відбувся останній, на сьогодні, матч «Шахтаря» на клубному стадіоні.

Весною 2017 року «Донбас Арена» була «націоналізована» окупаційною владою «ДНР».