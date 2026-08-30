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За добу захисники України знищили 1400 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1400 солдатів. Знищено один танк, 7 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, 394 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.26 склали: особового складу – близько 1 486 600 (+1 400) осіб

танків – 12 311 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 248 (+7) од.

артилерійських систем – 48 833 (+59) од.

РСЗВ – 2 072 (+2) од.

засоби ППО – 1 594 (+1) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 435 (+6) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 488 347 (+1 963) од.

крилаті ракети – 5 060 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 141 453 (+394) од.

спеціальна техніка – 4 614 (+6) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор