У Донецьку підірвали авто заступника начальника Оленівської в’язниці Неєлова, причетного до катувань українських полонених

В тимчасово окупованому Донецьку в ніч на 29 серпня підірвали автомобіль першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Нейолова, якого звинувачують у катуваннях та жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

Про це пише «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерела у спецслужбах.

Попередньо, під автомобілем встановили вибуховий пристрій. Інформації про стан Нейолова наразі немає.

Нейолов працював в Оленівській колонії разом із її начальником Сергієм Євсюковим у ніч проти 29 липня 2022 року, коли на території тюрми стався вибух. Тоді загинули та отримали поранення українські військовополонені.

Навесні 2026 року СБУ та Офіс генерального прокурора заочно оголосили Нейолову підозру у воєнних злочинах.

За матеріалами слідства, після вибуху Нейолов та Євсюков знали про велику кількість поранених, але затримували евакуацію постраждалих до медичних закладів.

Правоохоронці підозрюють їх у жорстокому поводженні з військовополоненими та умисному вбивстві.