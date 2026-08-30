Перша поразка: «Шахтар» пропустив два гола від «Полісся», - ФОТО, ВІДЕО

Головний тренер «оранжево-чорних» Арда Туран обрав на гру такий склад: Різник – у воротах, центральні захисники – Бондар і Грам, на флангах оборони вийшли Вінісіус Тобіас та Педро Енріке, у середині поля розташувалися Очеретько, Марлон Гомес та Ізакі, вінгерами були Мендоза й Невертон, центрфорвард – Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.





«Гірники» вийшли на поле у спеціальних футболках на честь прийдешніх Дня шахтаря та Дня міста Донецька. Перед початком матчу команди хвилиною мовчання вшанували памʼять захисників та захисниць України, полеглих на війні. «Гірники» вийшли на поле у спеціальних футболках на честь прийдешніх Дня шахтаря та Дня міста Донецька. Перед початком матчу команди хвилиною мовчання вшанували памʼять захисників та захисниць України, полеглих на війні.

Перший символічний удар по мʼячу виконав корінний донеччанин, шахтар із 40-річним стажем і відданий уболівальник «гірників» від 1961 року Віталій Трохимович Атаманчук, який 7 років провів у російському полоні, торік повернувся на рідну українську землю і сьогодні знову опинився поруч з улюбленим «Шахтарем».





Позиційна боротьба з голом суперника



Перший тайм розпочався з активних дій обох команд, і мʼяч майже не затримувався в середині поля. Донеччани звично робили акцент на комбінаціях, гості відповідали агресивним пресингом та швидкими випадами. Перший тайм розпочався з активних дій обох команд, і мʼяч майже не затримувався в середині поля. Донеччани звично робили акцент на комбінаціях, гості відповідали агресивним пресингом та швидкими випадами.

Перші небезпечні моменти в грі створили підопічні Арди Турана: спочатку Мендоза з вигідної позиції на правому фланзі штрафного не зумів закрутити в дальній кут, а на 17-й хвилині Марлон Гомес прострілив у центр карного майданчика, звідки Кауан Еліас пробив під праву стійку – житомирян урятував Михайліченко, який підставив голову та завадив мʼячу влетіти у порожні ворота.

А суперник свою можливість використав і на 31-й хвилині відкрив рахунок: простріл Андраде з правого краю із меж воротарського замкнув Назаренко. У час, що залишився, ініціативою володіли господарі, проте нагод відігратися до кінця тайму не мали.



Карвалью дебютував, але врятувати матч не допоміг



У перерві тренерський штаб «оранжево-чорних» зробив дві заміни, випустивши на поле Азарова й Криськіва. Дмитро майже одразу перевірив свій приціл ударом здаля – мʼяч пішов над поперечиною. Житомиряни відповіли швидким контрвипадом, що завершився ударом Краснопіра – виручив Різник.

Ще одна небезпечна атака «гірників» з подачею від лівого кутового призвела до удару Криськіва головою з відскоком від газону – знову вище воріт. На 62-й хвилині відбулася знакова подія – на полі у футболці «Шахтаря» дебютував новачок клубу Габріель Карвалью.

Також до гри увійшов Аліссон, який значно загострив гру команди попереду: два його кроси зовсім трохи не дісталися партнерів, а удар самого бразильця парирував голкіпер. І знову гості, які весь тайм вичікували на свій шанс, сповна його реалізували й на 74-й хвилині забили вдруге: після атаки через центр Андрієвський вискочив віч-на-віч з Різником і з другої спроби переграв воротаря.

На заключний відрізок у складі донеччан вийшов Караваєв, а на 80-й хвилині стався неоднозначний епізод: після навісу з кутового та невпевненої гри кіпера Криськів вколотив мʼяч у сітку, проте арбітри гол не зарахували через фол проти Кудрика. Донеччани не зупинялися і влаштували фінальний штурм воріт житомирян, проте забити не вдалося: удар Аліссона зі штрафного взяв Кудрик, спробу Кауана Еліаса блокували захисники, а ще один потужний постріл Аліссона з дальнього стандарту голкіпер потягнув з правого кута. 0:2 – «Шахтар» поступається «Поліссю».