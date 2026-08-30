На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: семеро людей поранено

За 29 серпня росіяни поранили 7 жителів Донеччини.



Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1144 людини, у тому числі 92 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 2 багатоповерхівки, 6 приватних будинків і технічний засіб. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і авто. У Завидо-Кудашевому Криворізької громади поранено людину. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено самоскид. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок і автомобіль. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено автівку.





