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На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: семеро людей поранено
За 29 серпня росіяни поранили 7 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1144 людини, у тому числі 92 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 2 багатоповерхівки, 6 приватних будинків і технічний засіб. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і авто. У Завидо-Кудашевому Криворізької громади поранено людину. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено самоскид. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок і автомобіль. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено автівку.
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