У Донецьку ракети пробили російський командний пункт у двох місцях, - ФОТО

Супутникові знімки підтвердили успішний ракетний удар по командному пункту російських окупаційних сил у Донецьку.

Знімки опублікував Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело».

На кадрах видно пробиття бетонної стелі паркінгу під недобудованим житловим комплексом у районі торгового центру «Донецьк-Сіті». За даними каналу, Сили оборони уразили оперативно-командний пункт угруповання військ «Центр».

Це угруповання, створене на базі сил Центрального військового округу РФ, є одним із ключових та найбільш боєздатних оперативно-стратегічних об’єднань російської армії, залучених у війні проти України.

Структурно воно включає 2-гу та 41-шу загальновійськові армії, 90-ту танкову дивізію, а також залучені підрозділи повітряно-десантних військ і армійської авіації.

Нагадаємо, що 26 серпня Повітряні сили України ракетами уразили командні пункти російської армії в окупованому Донецьку.

За даними українського командування, ціллю ударів були основний і запасний командні пункти противника, який діє на цьому напрямку.