Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1600 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1600 солдатів. Знищено 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 467 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.26 склали: особового складу – близько 1 488 200 (+1 600) осіб

танків – 12 316 (+5) од.

бойових броньованих машин – 25 255 (+7) од.

артилерійських систем – 48 883 (+50) од.

РСЗВ – 2 079 (+7) од.

засоби ППО – 1 597 (+3) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 442 (+7) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 490 402 (+2 055) од.

крилаті ракети – 5 060 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 141 920 (+467) од.

спеціальна техніка – 4 621 (+7) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор