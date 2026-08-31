У закарпатському Перечині будують житловий квартал для 1400 переселенців із Донеччини, - ФОТО

У Перечині Закарпатської області триває будівництво нового житлового кварталу, який призначений для внутрішньо переміщених осіб. Проєкт передбачає 416 квартир, у яких зможуть проживати близько 1400 людей.

Оглянули будівництво нового кварталу начальник Донецької ОВА Вадима Філашкін, керівник ТОВ «Управляюча компанія індустріального парку «Френдлі віндтехнолоджі» Сергій Смирнов, міський голова Перечина Іван Погоріляк, начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко та інші представники влади.

Загальна площа майбутнього житлового кварталу становитиме майже 25 тисяч квадратних метрів. Окрім житла, на території планують облаштувати спортивну інфраструктуру, дитячі майданчики та громадські простори. Також передбачені аптека й інші об'єкти, необхідні для повсякденного життя мешканців.

За словами начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, реалізація такого проєкту має допомогти переселенцям, які через війну були змушені залишити свої домівки, облаштуватися на новому місці.

«Для людей, яких війна змусила залишити свої домівки, власне житло дає можливість знову будувати плани і вкорінюватися на новому місці», — зазначив Вадим Філашкін.

Очільник Донецької ОВА також подякував представникам Закарпаття та всім, хто долучився до реалізації проєкту. Новий житловий квартал має стати одним із проєктів, спрямованих на забезпечення переселенців із Донеччини належними умовами для проживання та інтеграції в громаду.





