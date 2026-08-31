Росія атакувала Билбасівку на Донеччині: загинули двоє людей, серед них 13-річна дитина, - ФОТО

Російські окупаційні війська 30 серпня атакували селище Билбасівка Слов’янської міської громади Донецької області.

Ворог застосував авіабомбу ФАБ-250 з універсальним модулем планування та корекції (УМПК). Унаслідок удару загинули двоє людей, серед них 13-річний хлопчик. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Авіабомби влучили по приватному житловому сектору. Від отриманих травм загинули двоє цивільних. Однією із жертв російської атаки стала дитина.

Ще один 25-річний мешканець отримав поранення. Чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та осколковим пораненням стегна.

Внаслідок обстрілу три приватні будинки були повністю зруйновані. Ще 17 осель зазнали пошкоджень.

«Окупаційні війська атакували Билбасівку ФАБ-250 з УМПК. Влучання авіабомб відбулися у приватній житловій забудові», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Провадження відкрили за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.