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  • На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули та ще шестеро поранено
Ольга Романова
редактор
11:52, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули та ще шестеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули та ще шестеро поранено

За 30 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Билбасівці, по 1 у Краматорську, Староварварівці та Степанівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1267 людей, у тому числі 77 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському зруйновано приватний будинок, пошкоджено 2 двоповерхівки.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 3 людини, зруйновано багатоповерхівку і приватний будинок, пошкоджено 32 багатоповерхівки, готель, адмінбудівлю, АЗС і 9 автівок; у Билбасівці 2 людини загинули і 1 поранена, 2 приватні будинки зруйновано і 17 пошкоджено. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Староварварівці Олександрівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, зруйновано 5 приватних будинків, пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль та інфраструктуру; у Знаменівці пошкоджено будинок і автівку. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено будинок. У Степанівці Новодонецької громади поранено людину.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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