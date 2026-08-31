Росія скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Слов’янську: четверо людей поранені, - ФОТО

Вранці, 31 серпня, російські війська завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області.

Окупанти скинули на багатоквартирний будинок авіабомбу «ФАБ-500» з універсальним модулем планування та корекції (УМПК), повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки постраждали четверо цивільних мешканців віком від 61 до 66 років. Люди перебували у своїх квартирах у момент удару. Вони отримали мінно-вибухові травми, забої та різані рани. Наразі усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

«За фактом чергового обстрілу Слов’янська розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину», — повідомили у прокуратурі.

Внаслідок російського удару пошкоджено 34 багатоквартирні та приватні будинки, а також шість автомобілів. За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.