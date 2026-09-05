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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей поранено
За 4 вересня росіяни поранили 7 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 972 людини, у тому числі 155 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 6 приватних будинків. У Краматорську поранено людину, пошкоджено 13 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, бізнес-центр і 6 автомобілів. У Новознаменівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок; в Очеретиному пошкоджено крамницю. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено господарчу споруду; в Іверському пошкоджено сільгосппідприємство. У Дружківці поранено 6 людей, пошкоджено приватний будинок.
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