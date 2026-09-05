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  • Екссудді Донецького апеляційного суду загрожує до 15 років ув’язнення за роботу на окупантів
Ольга Романова
редактор
11:54, Вчора
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Екссудді Донецького апеляційного суду загрожує до 15 років ув’язнення за роботу на окупантів

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Екссудді Донецького апеляційного суду загрожує до 15 років ув’язнення за роботу на окупантів

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканки Донецька, яку обвинувачують у державній зраді. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, обвинувачена понад дев’ять років працювала в українській судовій системі. Спочатку вона була суддею одного з районних судів Донецька, а згодом — Донецького апеляційного суду, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Після окупації Донецька жінка відмовилася виїжджати на підконтрольну Україні територію та перейшла на бік ворога. У 2015 році її указом так званого «голови днр» призначили «суддею верховного суду днр».

За версією слідства, працюючи у незаконно створеній окупантами установі, вона здійснює псевдосудочинство на тимчасово окупованій території Донеччини. Зокрема, розглядає сфабриковані справи та ухвалює рішення відповідно до незаконних нормативних актів.

«Підписані нею процесуальні документи не мають юридичної сили на території України, а її діяльність сприяє зміцненню російського окупаційного режиму на захопленій території», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За порушення присяги жінку звільнили з органів українського правосуддя. Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території Донецької області.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР у Краматорську. Максимальне покарання за інкримінованою статтею — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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#Донецьк #екссуддя #прокуратура #зрадниця #підозра
Ольга Романова
редактор
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