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За добу захисники України знищили 1260 російських окупантів

Минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1260 російських солдатів. Знищили 3 ворожі танки та 5 РСЗВ. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.26 склали: особового складу – близько 1 495 050 (+1 260) осіб

танків – 12 328 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 273 (+1) од.

артилерійських систем – 49 227 (+65) од.

РСЗВ – 2 093 (+5) од.

засоби ППО – 1 604 (+0) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 355 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898) од.

крилаті ракети – 5 070 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401) од.

спеціальна техніка – 4 644 (+8) од.

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Ольга Романова редактор