На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 11 поранено

За 14 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську, Краматорську і Дружківці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 591 людину, у тому числі 37 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено ще 4 будинки і крамницю. У Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, 23 приватні будинки, торговий павільйон і 3 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 3 приватні будинки; у Ясній Поляні та Ясногірці поранено по 1 людині. У Знаменівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено вантажівку; у Мирній Долині пошкоджено 9 приватних будинків і господарчу споруду; у Яковлівці пошкоджено приватний будинок; у Золотих Прудах пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені.





