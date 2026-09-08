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  • В Донецьку та Макіївці на дві доби припинять водопостачання: перелік районів
Ольга Романова
редактор
10:49, Сьогодні
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В Донецьку та Макіївці на дві доби припинять водопостачання: перелік районів

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В Донецьку та Макіївці на дві доби припинять водопостачання: перелік районів

Підприємство «Вода Донбасу» повідомило про тимчасове припинення подачі води через проведення аварійно-ремонтних робіт. Обмеження діятимуть сьогодні, 8 вересня, та завтра, 9 вересня.

Сьогодні відключення водопостачання торкнуться Ясинуватої та Берестовського (Червоногвардійського) району Макіївки.

У середу, 9 вересня, без води залишаться Ясинувата, Берестовський (Червоногвардійський) район Макіївки, а також Рутченківський (Кіровський), Олександрівський (Ленінський), Чумаківський (Пролетарський), Богодухівський («Будьоннівський») та частина Смолянського («Куйбишевського») районів Донецька.

«У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт подача води буде тимчасово припинена», — повідомили на підприємстві «Вода Донбасу».

Там також зазначили, що плату за послугу за період відключення споживачам нараховувати не будуть.

Відновлення водопостачання відбуватиметься поступово. 10 вересня вода може подаватися в скороченому режимі та з пониженим тиском.



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#Донецьк #Ясинувата #Макіївка #вода
Ольга Романова
редактор
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