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  • На Донеччині за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще семеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:27, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще семеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще семеро поранено

За 7 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 783 людини, у тому числі 46 дітей, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському 6 приватних будинків зруйновано і 23 пошкоджено.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, 2 приватні будинки зруйновано і 2 пошкоджено; у Селезнівці зруйновано приватний будинок; у Карпівці пошкоджено 7 приватних будинків. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 7 багатоповерхівок, приватний будинок, крамницю, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Краматорську 2 людини загинули і 6 поранені. У Новодонецькому пошкоджено 10 приватних будинків і 2 адмінбудівлі. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 3 приватні будинки і 2 господарчі споруди.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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