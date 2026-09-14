Голи Очеретька та Мейрелліша приносять перемогу «Шахтарю» у матчі з «Чорноморцем», - ФОТО, ВІДЕО

Наставник «оранжево-чорних» Арда Туран провів певну ротацію складу порівняно з матчем Ліги чемпіонів із ПСВ: у воротах звично діяв Різник, у центрі захисту вийшли Матвієнко й Грам, на флангах оборони – Караваєв і Педро Енріке, у середині поля розташувалися Криськів, Очеретько та новачок команди Габріель Карвалью, вінгерів грали Невертон і Лукас, центрфорвард – Мейрелліш, повідомляє пресслужба донецького клубу.





Перший символічний удар по мʼячу виконав захисник України Василь Крупа, боєць 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Василь зазнав важкого поранення, захищаючи Україну на Харківському напрямку. Багато років він є відданим уболівальником українського футболу. Його особлива мрія – одного дня побувати на домашньому матчі «Шахтаря» у звільненому Донецьку, на легендарній «Донбас Арені». Перший символічний удар по мʼячу виконав захисник України Василь Крупа, боєць 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Василь зазнав важкого поранення, захищаючи Україну на Харківському напрямку. Багато років він є відданим уболівальником українського футболу. Його особлива мрія – одного дня побувати на домашньому матчі «Шахтаря» у звільненому Донецьку, на легендарній «Донбас Арені».

Перевага, втілена в голи Очеретька та Мейрелліша

Від стартових хвилин «гірники» заволоділи ініціативою і вже в дебюті могли відкрити рахунок, коли Лукас з гострого кута спробував перекинути голкіпера, але поцілив йому в голову. Далі стався прикрий епізод: центрбек донеччан Грам зазнавав травми, замість нього на поле вийшов Бондар.

на 12-й хвилині господарі таки організували швидкий гол: Невертон пройшов лівим флангом та виконав навіс на дальню стійку, що в падінні головою замкнув Олег Очеретько – 1:0.

Далі дві непогані нагоди мав Караваєв, однак спершу пробив повз ціль, а в другій спробі – до рук воротарю. Проте Олександр реабілітувався біля власних воріт, коли своєчасним підкатом зірвав Пушкарьову вихід віч-на-віч. Довелося вступати у гру й самому Різнику, який узяв у лівому куті небезпечний удар Попова. Подвоїти рахунок підопічним Арди Турана вдалося на 34-й хвилині: Лукас заграв на правому фланзі Бондаря, який несподівано підключився до атаки та виконав хорошу подачу на ближню штангу, де Лука Мейрелліш випередив опекуна й головою переправив мʼяч у сітку – 2:0.

Інтенсивна гра з моментами, але без змін у рахунку