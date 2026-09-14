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Голи Очеретька та Мейрелліша приносять перемогу «Шахтарю» у матчі з «Чорноморцем», - ФОТО, ВІДЕО
У 6-му турі УПЛ «Шахтар» приймав одеський «Чорноморець».
Наставник «оранжево-чорних» Арда Туран провів певну ротацію складу порівняно з матчем Ліги чемпіонів із ПСВ: у воротах звично діяв Різник, у центрі захисту вийшли Матвієнко й Грам, на флангах оборони – Караваєв і Педро Енріке, у середині поля розташувалися Криськів, Очеретько та новачок команди Габріель Карвалью, вінгерів грали Невертон і Лукас, центрфорвард – Мейрелліш, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Перший символічний удар по мʼячу виконав захисник України Василь Крупа, боєць 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Василь зазнав важкого поранення, захищаючи Україну на Харківському напрямку. Багато років він є відданим уболівальником українського футболу. Його особлива мрія – одного дня побувати на домашньому матчі «Шахтаря» у звільненому Донецьку, на легендарній «Донбас Арені».
Перевага, втілена в голи Очеретька та Мейрелліша
Від стартових хвилин «гірники» заволоділи ініціативою і вже в дебюті могли відкрити рахунок, коли Лукас з гострого кута спробував перекинути голкіпера, але поцілив йому в голову. Далі стався прикрий епізод: центрбек донеччан Грам зазнавав травми, замість нього на поле вийшов Бондар.
на 12-й хвилині господарі таки організували швидкий гол: Невертон пройшов лівим флангом та виконав навіс на дальню стійку, що в падінні головою замкнув Олег Очеретько – 1:0.
Далі дві непогані нагоди мав Караваєв, однак спершу пробив повз ціль, а в другій спробі – до рук воротарю. Проте Олександр реабілітувався біля власних воріт, коли своєчасним підкатом зірвав Пушкарьову вихід віч-на-віч. Довелося вступати у гру й самому Різнику, який узяв у лівому куті небезпечний удар Попова. Подвоїти рахунок підопічним Арди Турана вдалося на 34-й хвилині: Лукас заграв на правому фланзі Бондаря, який несподівано підключився до атаки та виконав хорошу подачу на ближню штангу, де Лука Мейрелліш випередив опекуна й головою переправив мʼяч у сітку – 2:0.
Інтенсивна гра з моментами, але без змін у рахунку
Між таймами в складі «оранжево-чорних» відбулася ще одна заміна: замість Очеретька на полі зʼявився Цуканов, який дуже активно увійшов до гри. Спершу Віктор та Невертон вивели на ударну позицію Карвалью, але удар бразильця з лівого кута воротарського потягнув Аніагбосо. Слідом той же Карвалью наважився на дальній постріл, однак мʼяч з рикошетом пройшов за сантиметри від правої хрестовини. А далі вже момент мав сам Цуканов, який після флангового прострілу бив з центру штрафного – одеситів урятував ще один сейв воротаря. У середині тайму тренерський штаб донеччан вирішив освіжити центр поля, випустивши Назарину й Ізакі. Бразилець одразу ж відзначився двома поспіль ударами здаля – перший пройшов впритул зі стійкою, а з другим впорався Аніагбосо. На заключні хвилини гри вийшов ще Лассіна Траоре, однак єдиною загрозою до фінального стали неточні удари Невертона і Лукаса.
2:0 – «Шахтар» перемагає «Чорноморець» та надалі ділить лідерські позиції в таблиці УПЛ.
У четвер, 17 вересня, команда Арди Турана стартує в третьому для себе турнірі сезону. У 1/16 фіналу Кубка України «Шахтар» на виїзді гратиме із закарпатськими «Вільхівцями». Початок о 15:00.
А наступний поєдинок чемпіонату «гірники» проведуть у неділю, 20 вересня, коли в 7-му турі УПЛ прийматимуть ЛНЗ. Матч відбудеться на «Арені Львів» та розпочнеться о 18:00.
«Шахтар» (Донецьк) – «Чорноморець» (Одеса) – 2:0 (2:0)
Львів, «Арена Львів», 4 166 глядачів
Голи: 1:0 Очеретько (12), 2:0 Мейрелліш (34)
«Шахтар»: Різник, Караваєв, Грам (Бондар, 8), Матвієнко (к), Педро Енріке, Криськів (Назарина, 70), Очеретько (Цуканов, 46), Карвалью (Ізакі, 70), Лукас, Невертон, Мейрелліш (Траоре, 84)
2:0 – «Шахтар» перемагає «Чорноморець» та надалі ділить лідерські позиції в таблиці УПЛ.
У четвер, 17 вересня, команда Арди Турана стартує в третьому для себе турнірі сезону. У 1/16 фіналу Кубка України «Шахтар» на виїзді гратиме із закарпатськими «Вільхівцями». Початок о 15:00.
А наступний поєдинок чемпіонату «гірники» проведуть у неділю, 20 вересня, коли в 7-му турі УПЛ прийматимуть ЛНЗ. Матч відбудеться на «Арені Львів» та розпочнеться о 18:00.
«Шахтар» (Донецьк) – «Чорноморець» (Одеса) – 2:0 (2:0)
Львів, «Арена Львів», 4 166 глядачів
Голи: 1:0 Очеретько (12), 2:0 Мейрелліш (34)
«Шахтар»: Різник, Караваєв, Грам (Бондар, 8), Матвієнко (к), Педро Енріке, Криськів (Назарина, 70), Очеретько (Цуканов, 46), Карвалью (Ізакі, 70), Лукас, Невертон, Мейрелліш (Траоре, 84)
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